¿En qué videoclip de AC/DC aparecen juntos Arnold Schwarzenegger y el bajista de System of a Down?  

Se trata de un tema que no ha llamado tanto la atención como los grandes himnos del catálogo de AC/DC. La banda nunca la ha tocado en directo y su lanzamiento, de hecho, tuvo lugar como parte de la banda sonora de la película 'Last Action Hero' de 1993. El tema no es parte de ninguno de los álbumes de estudio de los australianos, pero, al formar parte de una película, se tuvo que gastar dinero en grabarle su propio videoclip.