Nick Cave ofrece otro adelanto de Idiot prayer – Nick Cave alone at Alexandra Palace, el vídeo de la canción inédita “Euthanasia”, que fue compuesta durante las sesiones del álbum Skeleton tree. La película-concierto Idiot prayer: Nick Cave alone at Alexandra Palace será estrenada en cines el 5 de noviembre y el día 20 del mismo mes verá la luz un álbum en cedé y doble vinilo.