Un vídeo muestra a un funcionario del Departamento de Justicia instando a los alborotadores del 6 de enero a «matar» a los policías (ENG)

Menos de cinco años después de instar a los alborotadores a «matar» a la policía en el Capitolio, un antiguo acusado del 6 de enero trabaja como asesor sénior del Departamento de Justicia, que ha sido drásticamente reformado bajo la segunda administración Trump.
El mismo que agitó el avispero con acusaciones infundadas de fraude electoral, presionó al gobernador de Georgia con que buscase votos que le dieran la victoria, amenazó a Pence su vicepresidente y la turba lo amenazó de muerte con un muñeco colgado de una soga por verificar las elecciones…
Esta libre, sin juicio y presidiendo el país.
Normal que se enfade cuando Brasil lleva a juicio a Bolsonaro