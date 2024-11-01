edición general
El vídeo del ministro Carlos Cuerpo hablando en un perfecto japonés a un grupo de inversores durante su visita a Tokio

De viaje en Japón, el titular de Economía participa en un foro para conectar empresas en fase de crecimiento con inversores del país asiático

#4 Suleiman
Ojala el resto de ministros fueran igual que el. No se le oye jamas para cosas que no sean puramente su faena.
Torrezzno #2 Torrezzno
Se le dan bien los idiomas sin duda. Esta leyendo pero dado mi bagaje en animes suena bastante convincente.
Lo bueno del japones es que lo puedes leer como se escribe con los fonemas muy parecidos al del español
johel #13 johel *
#3 Leer japones (en romanji) es facil, leerlo en voz alta correctamente no.
#2 Lo del anime.. uff.. ¿sirve para aprender japones? si. ¿Es japones? Prueba a ponerte una serie, por ejemplo "miss sherlock" en HBO que esta "internacionalizado" y es muy accesible.

Ahi esta leyendo muy despacio, dando la entonacion al final en lugar de silabear, se traba todo el rato y separa mucho las palabras. Tiene mas o menos mi nivel y no considero que mi japones supere las 100 palabras.…   » ver todo el comentario
Torrezzno #15 Torrezzno
#13 por si no quedo claro nunca he estudiado japones. Estuve alli y sorprendentemente te puedes hacer entender con un diccionario español japones leyendo como si leyeses en español
johel #16 johel *
#15 Ah, si ya has estado entenderas a lo que me he referido con el anime y el mundo real tm, es como escuchar la bbc y luego escuchar a un londinense. Bueno no, los londinenses son abominables ;)
estemenda #1 estemenda
¿Pero perfecto nivel Botella?
#5 Grahml
#1 Bueno, hay que matizar el títular.


Más bien está leyendo japonés. Aunque hay que admitir que lee el japonés mejor de lo que Ayuso lee inglés:
x.com/RamonLopez_G/status/1931030375066664969


xD
Cuñado #6 Cuñado
#5 Y probablemente mejor de lo que lee Ayuso castellano.
Forni #10 Forni *
#5 Un proveedor del chino de mi barrio, que tiene pinta de nórdico madurito, va con su traductor a mano pero en la pronunciación ves que va con tablas. Y oye, creo pocas veces he visto sonreir más al chino que hablando con él.
Torrezzno #14 Torrezzno
#5 es mucho mas facil leer un idioma que se lee como se escribe
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
#1 Naisu cappo kofi, onegai.
estemenda #17 estemenda
#9 Tampoco controlo el euskara.
Ovlak #18 Ovlak *
Perfecto, perfecto, no parece. Pero que es lo de menos. Sólo con haber hecho el esfuerzo y le salga inteligible un idioma que casi nadie conoce ni estudia en tu país ya me parece muy meritorio. Y sus interlocutores estoy seguro que lo agradecen.
cosmonauta #7 cosmonauta *
Igualito que el tonto de Rajoy que todos pasaban de el porque apenas chapurreaba inglés. O Zapatero que no hablaba más que francés, y mal.
Ne0 #11 Ne0
#7 Te dejas al infame del Aznar hablando con acento texano.
1 K 21
cosmonauta #12 cosmonauta
#11 Cierto. Aunque eran otros tiempos.

Pero hoy día es fundamental.
magina a Frijolito, que tiene problemas hasta en gallego, en una cumbre internacional como las que vamos a vivir en los próximos años.
FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame *
Leyendo perfecto japonés más bien. Y el japonés fonéticamente se parece mucho al español. Si fuera chino ya sería otra historia.
#8 sliana
#3 pues habria que preguntarle, pero el que mas y el que menos de nuestros politicos lee el discurso que da en un perfecto castellano, asi que tampoco indica nada.
