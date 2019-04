Un vídeo demuestra cómo la web de El Mundo no deja votar en su encuesta a la izquierda y sí a Albert Rivera  

Destapan cómo la web de EL MUNDO no permitió votar a la izquierda en su encuesta, al menos durante un periodo de tiempo. Un vídeo muestra en directo cómo no es posible votar a Pablo Iglesias o Pedro Sánchez por “la política de cookies” pero sí te permite votar a Albert Rivera. Esta podría ser la explicación, de que muchas encuestas de los medios, que no son nada científicas, dieran como ganador en el debate de TVE a Albert Rivera a pesar de la intervención acelerada que tuvo.