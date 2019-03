La vida vip de las hijas mileuristas de Zaplana: pisos de lujo, Porsche y 500.000€

Un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela el elevadísimo tren de vida que llevaban las hijas del exdirigente del PP, a pesar de que sus ingresos oficiales eran ridículos. María Zaplana Barceló no declaró ingresos del trabajo hasta 2012, cuando José Manuel Soria la incorporó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo como asesora en el gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo. Hasta ese momento, no consta ninguna nómina en el historial de María. María Zaplana Barceló no declaró ingresos del trabajo..