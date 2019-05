La vida social me genera tanto estrés como el trabajo

"Porque si salgo de fiesta no veo una serie y si veo una serie no voy a una exposición y si voy a una exposición tengo que rechazar ir a un cumpleaños." Vivimos orientados al hacer en lugar de al ser. Una experta nos explica las razones del agotamiento por estrés social. Muchas personas no se han parado a pensar qué es aquello que les hace crecer fuera del trabajo. Pasa a veces que confundimos evasión con relajación y en ese contexto confundimos salir de fiesta, no parar y hacer muchos planes con aprovechar el tiempo libre.