La vida en La Habana antes de Castro y la Revolución, 1920-1950  

El azúcar era el sustento económico de Cuba, pero su belleza tropical y sus bellezas tropicales hacían del turismo estadounidense una fuente natural y fluida de ingresos. Un número de 1956 de Cabaret Quarterly, una revista de turismo ya desaparecida, describe a La Habana como "una amante del placer, la exuberante y opulenta diosa de las delicias". Lo que los turistas no veían, o no querían ver, era la clase baja, gente de la pobreza que trabajaban sólo durante la temporada de cuatro meses, y el resto del año estaban desempleados.