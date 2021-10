La vida es lo que empieza después del trabajo

Si tu vida es el trabajo tienes un problema. Si tus decisiones personales las tomas, más allá de tu jornada laboral, pensando en tu profesión, tienes un problema. Si vives por y para tu trabajo, tienes un problema. Si eres incapaz de ver, como nos ha pasado a algunos demasiado tiempo, que la vida pasa y el trabajo no es más que una necesidad, tienes un problema. Yo he tenido ese problema. Tenemos un horario lo suficientemente amplio durante la semana para no tener que llevarnos trabajo a casa. El problema es hacer infinitas horas extra.