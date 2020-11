Las víctimas de la matanza de Atocha piden que García Juliá no pueda salir de España

La Fundación Abogados de Atocha ha pedido a la Justicia que adopte las medidas necesarias para que Carlos García Juliá, condenado por la matanza de los abogados en 1977 y que previsiblemente saldrá mañana de la cárcel, no pueda abandonar España.La Fundación presentó un recurso de súplica ante ese tribunal y una petición de amparo al Tribunal Constitucional, que aún no ha decidido si lo admite. Almeida ha indicado que no descartan llevar el recurso contra la libertad de García Juliá hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).