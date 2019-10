El vicepresidente de la Comisión Europea no da crédito a la poca energía solar instalada en España dado su ‘potencial’

Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea, se ha mostrado "perplejo" de que "no haya más --producción de energía--, solar", en España, y en concreto en la Comunitat Valenciana. El vicepresidente de la Comisión Europea ha manifestado que la energía eólica y la solar "ya es más barata que la tradicional" y ha incidido en que "no hay manera de comprender porque el cambio no se hace más rápido".