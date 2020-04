Vicente del Bosque: "Es mezquino intentar sacar rédito político a esta situación tan grave del coronavirus"

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

"No quiero cargar contra el Gobierno porque creo que no tiene la culpa. Me parece muy bien la solidaridad y la caridad, que la gente sea generosa y haga donaciones a título personal, pero dotar a los países de los elementos esenciales para situaciones de emergencia es una responsabilidad de la Administración. Hay que creer en la sanidad pública y potenciarla. Está enseñando a todo el mundo que nadie puede saber de todo ni opinar de todo"