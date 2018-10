Viajes alucinantes con microscopios a las profundidades de los microchips  

Me encontré por casualidad con uno de estos vídeos de microchips vistos a través de potentes microscopios y la verdad es que resultan fascinantes. Después de ver unos cuantos he seleccionado algunos de ellos que creo son más representativos de esta curiosa afición. El primero proviene de The Microscopic Channel y es bastante largo y detallado. Incluye una explicación narrada y subtítulos. El microchip es un Pentium D 820 que data de 2004-2005, época en la que se estilaba la tecnología de 65-90 nm.