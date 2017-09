Un viaje al punto donde se unen Corea del Norte, Rusia y China

Mi problema es que decido dónde viajar usando el Google Earth. Me puedo pasar horas dando vueltas por el mundo, haciendo zoom en lugares aleatorios, y cuando alguien no lo tiene instalado en su ordenador, me indigno. Así que un día me fijé en el punto donde se encuentran Rusia, China y Corea del Norte, y sobre todo me pareció curioso cuán estrecho es el territorio chino conforme te acercas al trifinio.