Viaja desde Estados Unidos para "rescatar" a su hermana de una "secta": "El cura me agarró y dos hombres me tiraron al suelo y me golpearon"

Hace tres meses: "llevaba días llamando a mi hermana pequeña y nunca me respondía. Entonces recibí un mensaje suyo, en el que únicamente mostraba una ubicación. La llamé una y otra vez, le escribí, no me respondía, me preocupé mucho, así que metimos esa dirección en Google y vimos que pertenecía al Instituto del Verbo Encarnado, un grupo religioso fundado en Argentina en 1984, que acumula muchísimas denuncias contra sus responsables por, entre otros delitos, abusos sexuales a sus seguidores y seguidoras", explica.