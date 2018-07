Diane Von Furstenberg: “La viagra es lo peor que nos ha pasado a las mujeres en los últimos 15 años”

Contundente y sin pelos en la lengua, declaraba diseñadora Diane von Furstenberg al diario británico The Times sobre las pastillas azules afirmando que eran lo peor que les había pasado a las mujeres. “Para los hombres todo trata sobre que se te levante. Había cierta justicia. Una mujer no puede tener un hijo pasados los 40, ¿verdad? Pero los hombres pueden tener hijos hasta los 65, aunque sexualmente no sea igual. Ahora con la viagra eso ha cambiado, es lo peor”.