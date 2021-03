Vetado el traductor al catalán de Amanda Gorman: «Quieren traductora activista y preferiblemente negra»

"He sido víctima de una nueva inquisición", afirma Victor Obiols, que ya ha había entregado la traducción cuando la editorial norteamericana de la joven poeta estrella le descartó por no ajustarse al perfil deseado. Amanda Gorman, la joven poeta que deslumbró en la investidura de Joe Biden con la lectura del poema The Hill We Climb. Obiols, que había sido contactado por la editorial Univers del grupo Enciclopèdia Catalana para traducir a Gorman, ha sido rechazado por Viking Books, el sello norteamericano que edita la obra.