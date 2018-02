Verónica Forqué: “No estoy a favor de prohibir nada: ni los toros, ni las drogas"

"La escena de la violación de Kika se puede contar con humor. Sí se podría volver a hacer hoy, estaba contada de manera tierna. No había violencia. Pero sí recuerdo que cuando la estrenamos en Francia hubo feministas muy críticas con la película y con esa escena. Yo creo que los creadores no pueden tener ningún tipo de censura, que tienen que contar lo que quieran y de la manera que quieran. Pero prohibir es lo peor que hay. No se puede prohibir nada. Yo estoy a favor de la legalización de las drogas, así se evitarían esas mafias horribles".