Vero Boquete: "Hay mucha gente en Estados Unidos que es racista, y hay que decirlo así"

Verónica Boquete, futbolista española del Utah Royals de la National Women's Soccer League, analizó anoche en 'El Transistor' Aquí lo que hay es un caso de racismo puro y duro, contra todas las minorías pero sobre todo contra los negros. Hay mucha gente en Estados Unidos que es racista, y hay que decirlo así. No he sido consciente del racismo real hasta que he venido a este país", explicó la gallega.