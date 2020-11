La vergüenza de las devoluciones en Amazon: una investigación en Canadá revela donde acaban los productos devueltos

Si algo nos gusta de Amazon es su increíble política de devoluciones, ¿te ha llegado algo con algún problema o simplemente no te gusta? en un par de clics tendrás todo listo para que vengan a buscarlo, y lo mejor, gratis. Parece que mucha gente no se plantea que algo así es insostenible en muchos aspectos. Estoy seguro de que más de uno se va a sorprender cuando descubra dónde acaban algunos de estos productos que ya no queremos.