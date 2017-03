La verdadera razón por la que WinRAR parece tener un período de prueba infinito

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

¿Quién no conoce WinRAR? Lo he usado tanto a lo largo de mi vida que durante mucho tiempo pensé que venía incluido en los equipos. Y lo cierto es que no. La herramienta se distribuye como software de prueba de 40 días antes de la compra. Sí, WinRAR no es gratuito, aunque la mitad del planeta así lo crea. En 1993 se presentaba al mundo Roshal Archive, más conocido por todos como RAR, un formato de archivo propietario que soporta la compresión de datos, recuperación de errores y extensión de archivos.