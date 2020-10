Ver porno es perjudicial, pero solo cuando piensas que es inmoral

El consumo de pornografía en sí mismo no tiene por qué traer consecuencias negativas. Por ejemplo, se ha demostrado que ver pornografía en pareja no afecta a la relación. Ver porno tampoco tiene relación con la violencia sexual después de analizar más de 24 estudios. Tampoco se ha podido probar que el porno afecte al deseo ni a la satisfacción sexual. Sin embargo, cuando se trata de experimentar emociones negativas con el uso de la pornografía, los resultados de los estudios no siempre coinciden.