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Ventajas de la monarquía sobre la república
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3 comentarios
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#1
ricardorm
Yo creo que el Rey es un buen representante de España, y Franco hizo cosas buenas, aunque fue un dictador. Pero no debería haber estructuras de poder, reyes, dictadores, figuras que representan algo superior, sobretodo jerarquía, más bien servidores públicos.
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#2
Lamantua
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#1
Alguna cosa buena que hizo Franco..? Con una que hiciera buena me vale. Es para un amigo.
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#3
eugeniodl
#1
Discrepo totálmente, sus afirmaciones parecen de chiste.
En la segunda parte de su comentario podemos aproximarnos un poquito.
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3
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