¿Por qué Venezuela debe ser destruida? - Dmitry Orlov

En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el siempre temible representante ruso Vasily Nebenzya señaló que la situación en Venezuela no representaba una amenaza para la seguridad internacional y, por lo tanto, no estaba dentro del ámbito del Consejo de Seguridad. Luego procedió a realizarle a Pompeo una pregunta directa: “¿Estados Unidos planea volver a violar la Carta de las Naciones Unidas?” Pompeo no pudo dar una respuesta. Se sentó allí como un gato que finge que no está masticando un canario, y luego huyó rápidamente de la escena.