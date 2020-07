Veinte películas para reivindicar el cine español

El otro día volví a escuchar por enésima vez el comentario de que el cine español es inferior. Por ello, he recopilado mis veinte películas favoritas españolas para reivindicar el cine español e intentar ayudar a cambiar esa percepción. No están todas las que son, pero al menos las que están demuestran que el cine que se hace y se ha hecho en España tiene calidad, sello propio y no tiene nada que envidiar al que se hace en otros países.