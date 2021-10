Veinte películas asiáticas en las que merece la pena detenerse

El revuelo de esta serie me ha hecho pensar en todas las películas asiáticas que he visto antes de esta serie y que merecen la pena, en todas las películas asiáticas que han creado revuelo merecido y que han sido éxitos de taquilla. También en aquellas que quizás han pasado más desapercibidas, pero han sido merecedoras de elogios o premios. Aquí va una lista de veinte películas asiáticas que merecen ser vistas. Como siempre, la lista es subjetiva y finita, por lo que me dejo muchas fuera.