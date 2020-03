Vecinos y clientes de un bar recaudan dinero para que un inmigrante vaya al funeral de su madre  

Abdul lleva 12 años de vendedor ambulante en La Coruña. Pero no es uno más. En este bar es muchísimo más que eso. Y esa simpatía ha tenido el premio de su vida. Hace unos días la madre de Abdou falleció en Senegal, pero él no tenía dinero para ir al funeral en avión. El bar y las redes sociales le devolvieron el cariño en forma de un gesto que hace sonreír. Dinero para su billete, y para compensar los días que no esté trabajando. Y Abdou casi ni puede agradecer el gesto por la emoción.