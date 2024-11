Vayámonos ya todos de X, que es un antro

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Si el alcalde de Barcelona se cree todos los motivos que esgrimió para abandonar X, no tienen ningún sentido que mantenga en la red social los perfiles institucionales del Ayuntamiento de Barcelona, de la Guardia Urbana, de los Bomberos de Barcelona, del PSC local… que legitiman su existencia. Si no es bueno para el alcalde, porque supone “una amenaza para la democracia”, no puede ser tampoco bueno para la estrategia digital del Consistorio que gobierna.