Varoufakis: “Alemania puede salvar Lufthansa pero España no puede salvar Nissan”

El exministro de Finanzas griego Gianis Varufakis ha comparado en una conferencia con PIMEC, que mientras el gobierno alemán ha conseguido salvar Lufthansa, el Gobierno español ha perdido la planta de Nissan, y lo ha atribuido a que el Estado español no tiene fondos para hacerlo. "Alemania puede salvar Lufthansa, pero España no puede salvar la planta de Nissan porque no tiene dinero para ello", ha insistido. Varufakis ha pedido una "Europa social" que amortigüe las consecuencias de decisiones de empresas como Nissan.