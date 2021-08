Vangelis publica oficialmente en septiembre el álbum 'Juno to Jupiter'

El mito viviente de los sintetizadores, Evangelos Odysseas Papathanassiou alias Vangelis, va a publicar oficialmente el 24 de septiembre el álbum 'Juno to Jupiter', que ya conocíamos desde 2020. De hecho, se publica ahora un nuevo single, 'In The Magic of Cosmos', el cual se puede escuchar sobre estas líneas. La historia de este trabajo es el siguiente: la misión de la NASA de la sonda espacial Juno y su exploración en la superficie del planeta Júpiter, un viaje musical multidimensional con la voz de...