"Vamos a ganar": en Moncloa, seguros de que sólo al PSOE y a Vox les interesan elecciones ya

"Al PP no le interesan aún las elecciones con Vox en su punto álgido. A Ciudadanos tampoco porque no le da tiempo a despegarse de Rivera y Casado y articular su discurso de centro, que ya parece olvidado. Podemos está desinflado... ¡por eso le interesan las elecciones al PSOE!". En Moncloa dan por hecho que, si PP, Ciudadanos y Vox suman, no hay partida que jugar. Si no, las opciones son básicamente dos: intentar un pacto con Ciudadanos, o bien reeditar la mayoría de la moción de censura.