Las valoraciones son un sistema tóxico: esto pasa cuando no pones un 10

Cada día estamos más acostumbrados a que se nos pida que valoremos los servicios y productos que adquirimos. Pero no siempre somos conscientes de las consecuencias que puede tener no poner una nota perfecta. Nuestro criterio puede no ser exactamente el mismo que el de la empresa -quizá para ti un 8 es una notaza pero para ellos es un mal servicio-. El problema es que esta diferencia de criterio puede significar que lo que a ti te parece que es un halago, a una persona le puede costar su puesto de trabajo.