Valneva, la pequeña farma que tiene la llave contra todas las variantes

Mientras que el resto de vacunas se centran en la famosa proteína espícula, la biofarmacéutica francesa optó por una solución completa. El medicamento no solo incluye todo el virus debilitado sino un compuesto que estimula la respuesta inmunitaria del organismo. Por ahora, los ensayos de las primeras fases mostraron que las dosis de la vacuna de Valneva fueron bien toleradas y no causaron problemas de seguridad en los voluntarios. En los ensayos se intenta medir la eficacia confrontándola no contra un placebo sino contra la vacuna de Astra-Zene