El 'valiente' que ataca a la víctima de 'La Manada' es un seudónimo

El artículo Yo no te creo, que publicaba fotos y datos personales de la vícitma de La Manada, publicado en la web La Tribuna de Cartagena, está firmado por el supuesto jefe de redacción de esa web, Marcos Larrazabal. Pero Marcos Larrazabal no existe. Al menos, no como un periodista real y que trabaja en ese sitio web. Marcos Larrazabal es el nombre del protagonista de una novela llamada Con Piel De Cordero,...