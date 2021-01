El valenciano que con 14 años ya trabajaba en tecnológicas y ahora facturará 1 millón de euros

“Siempre cuento que todo empezó porque me rompí la pierna. Estaba sin hacer nada ese verano y aprendí a programar. Si no me llega a pasar, igual ahora estaría trabajando en un McDonald’s”, explica Fran Villalba al otro lado del teléfono. Este valenciano de 23 años, ex estudiante del colegio Jesús y María, acaba de convertirse en socio de Juan Roig, el propietario de Mercadona.