Valencia se queda en la fase 0 por no haber hecho suficientes test

El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que la razón por la que 14 departamentos de salud de la Comunitat no han pasado a la fase 1 se encuentran en que no se han hecho suficientes test y como consecuencia existe un peligro epidémico derivado de la existencia de posibles enfermos que todavía no han sido detectados.