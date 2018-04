¿Qué va a hacer ahora Putin? El mundo mira a Rusia para ver si tomará represalias

Tras el ataque, el mundo mira a Rusia. “Habíamos advertido de que estas acciones no se quedarán sin consecuencias. Toda la responsabilidad recae en Washington, Londres y París", ha dicho el embajador ruso en Washignton, Anatoli Antónov en una declaración oficial difundida por la Embajada. ¿Tomará represalias Moscú? Esa, y no el bombardeo de EEUU y sus aliados –que se ha limitado a unos pocos objetivos militares y científicos y no parece que vaya a extenderse-, es la verdadera clave de la gravedad de la crisis.