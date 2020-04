Lo que un usuario con COVID-19 nos fue contando

Tomado de las notas de gdfh www.meneame.net/user/gdfh/notes

14/03 21:21

Lo he cogido. Podéis verlo en mis comentarios. Trabajo de cara al público. Si lo he cogido yo, hay cientos de miles porque me lavo las manos desde que tengo memoria. O estaba en el metro o en el dinero que he tocado. No me he juntado con nadie más que clientes a metro y medio, y me pareja. De momento tos y fiebre. Algo de diarrea suave.

15/03 08:30

Día 2 con Covid 19. Tos seca, cansancio absoluto y debilidad muscular. Muchísimo dolor de cabeza. Molestias ligeras en garganta y pecho. Mi chica ha pasado la noche tosiendo. Fiebre

15/03 18:35

Día 2 de coronavirus por la tarde. La tos seca ha cesado. No así el dolor de cabeza, la fiebre, las flemas y la fatiga que me mantienen en cama desde ayer.

16/03 10:53

Día 3 de Covid. La tos ha vuelto, más profunda. Dolor de pecho a la altura del esternón. Fatiga, dolor de cabeza, fiebre. Sin mocos.

16/03 12:56

Día 3 de Covid. La tos seca aumenta al mismo tiempo que la sensación de que algo de apodera de mis bronquios. Se hace difícil respirar profundamente sin toser. Fatiga, mareo y dolor de cabeza persisten.

16/03 21:26

Día 3 de Covid por la tarde. Sin mocos. Ardor de bronquios. Tos en aumento. Calor en cuello y frente pero no fiebre. Dolor de cabeza. Fatiga generalizada. Mi chica sin síntomas. Ha tosido alguna vez pero no sé si por solidaridad. Llevo mascarilla en casa y separamos estancias. En esta cuarentena no follo.

17/03 15:47

Día 4 de covid. Vuelve la fiebre pero menos, los mareos, el dolor de cabeza es un poco menor. Fatiga y dolor de "huesos" generalizado. Menos tos, pero dolor en bronquios. También duelen los ojos y pican como por dentro y al tacto. Como escozor.

18/03 17:15

Día 5 de covid. Poca tos, dolor de cabeza. He tenido suerte creo. Mi chica sin síntomas de momento. Amigos sí. Quedaos en casa porque se contagia con mirarlo.

18/03 19:04

En pocos días llegamos a 100.000 infectados. Los chinos lo vieron, se dieron cuenta de la velocidad de infección. Aquí empezamos a entenderlo. Ni siquiera yo sé cómo me he contagiado.

19/03 16:31

yo sigo mareado, con tos y dolor de cabeza.

20/03 12:05

Día 7 de covid. Cuando crees que ya estás bien empiezas a estar más mareado, y con tos seca horrible sin parar. Maravilloso. 21/03 12:30

Día 7 de covid. Puta-tos-seca. Menos mareo, menos dolor de cabeza. Pero febrícula a ratos.

21/03 13:46

Día 7 de covid. Se me ha olvidado deciros que el sabor y el olfato han desaparecido por completo. Totalmente. O sea podría comer algo podrido ahora mismo y no me enteraría.

22/03 11:11

Día 8 de Covid. He pasado mala noche. Tengo muchas tos y siento que me falta un poco de aire. Deciros que yo siempre he tenido problemas con la garganta y bronquios. Las infecciones que he cogido siempre me han durado mucho.

23/03 18:45

Día 9 de Covid. La tos no se va, y el dolor de cabeza vuelve a ratos. ¿Cómo vais el resto de los que lo tenéis?

25/03 16:41

Día 11 de covid. Mi chica está mala. Confirmado. Todavía no tiene fiebre. Yo dolor de cabeza y con menos tos. Sin embargo sigo teniendo mareos.

25/03 22:21

Día 11 de covid. Acaba de morir un compañero de trabajo de un amigo. 39 de fiebre durante días. No le hacían caso. Bilbao. Él, mi amigo, sigue con tos después de 2 semanas.

Mi amigo de Guanajuato ha ido al hospital. 4h esperando. Paracetamol, oseltamivir y a su puta casa. 39 de fiebre.

Y así están las cosas. Mi chica está tirada con fiebre y tos. Yo sigo con la tos.

Día 12 de covid.

Yo sigo con tos.

Mi chica sigue con tos.

Mi amigo de México, bueno, lo podéis ver en la captura de pantalla. Recordad que le dieron paracetamol, oseltamivir y loratadina, que ya me dirás para qué coño sirve. Son las 2:50am allí.

3 casos no contabilizados en las estadísticas.

28/03 15:51

Día 14 de covid. Mi chica ha tenido que ir a cubrir una baja en el hospital. Su compañera, covid. No hay epis, solo mascarilla normal. Mis amigos, cuyo compañero de trabajo (joven) falleció hace unos días, son confirmados en covid pero no entran en estadísticas, al menos uno de ellos. Están en casa, con tos. Ya llevan 18 días, su chica 4 con síntomas.

Otra amiga del hospital, con el gimnasio convertido en UCI. Sobrepasada.

Mi amigo de México 4 días con fiebre. Por fin le han hecho la prueba, todavía no sabe. Se les ocurrió hacer un vídeo para sus amigos de facebook diciendo que tuvieran cuidado, que cualquiera podía cogerlo, y alguien ha cogido el vídeo y lo ha mandado a las noticias locales. Ha salido en todo el estado. Bueno pues, los están amenazando de muerte por difundir el pánico. Están en casa.

Y así estamos. Yo, con tos que no se va.

30/03 22:16

Comentaros que ya estoy mejor, aunque sigo con tos. Mi chica está bien. Su compañera ha dado negativo. Mi amigo de México todavía no les han dicho nada, pero sigue malo. Mis dos amigos de aquí no les han hecho la prueba y siguen malos.