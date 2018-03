Usar luces parpadeantes en tu bici es motivo de multa

Con la normativa en la mano, la sanción tendría sentido al tratarse de un dispositivo de iluminación que no cumple con las exigencias en esta materia, sin embargo son muchas las voces que rechazan esta justificación al asegurar que el uso de un sistema de iluminación mediante destellos proporciona una mejor visibilidad. En un momento donde las labores de concienciación de ciclistas y conductores están dando sus primeros frutos, no se entiende que se sancione por el uso de un sistema de iluminación que no sigue al pie de la letra el reglamento.