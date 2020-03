(USA) Tengo los síntomas de COVID-19 y antecedentes de bronquitis. Decidí ser responsable y hacerme la prueba. Así fue:

[Eng] Hilo: Vivo en Seattle, tengo todos los síntomas de COVID-19 y tengo antecedentes de bronquitis crónica. Trabajo en una clínica de fisioterapia con más de 65 pacientes y personas con enfermedades crónicas, y decidí ser responsable e ir a hacerme la prueba. Así es como fue: Llamé a la línea directa de Corona, estuve en espera durante 40 minutos y me di por vencido. Así que miré los sitios web de salud pública de los CDC y Washington. Me dijeron que visitara a un médico de atención primaria, pero no hay información sobre las pruebas (...).