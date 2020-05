Uruguayos viajan hasta España para esquilar ovejas en plena pandemia

Mes y medio después de lo previsto, por las dificultades de cruzar un mundo atrincherado, un contingente de 250 uruguayos aterrizó el miércoles en un vuelo chárter en Madrid para trabajar hasta julio en decenas de ganaderías españolas, que los esperaban como agua de mayo. En España "no hay suficientes esquiladores y esto no es como ir a recoger fruta. Si no sabes esquilar, no puedes aprender en dos meses", explica José Morán, el propietario de la empresa de esquila. "Si no venían de Uruguay, se perdía todo".