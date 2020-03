"Esto no lo he visto yo en 30 años", dice el autor del vídeo. Un usuario ha grabado un vídeo en la sala de espera del Hospital Clínico Universitario, mostrando su perplejidad porque no hay un solo paciente. Esa imagen es una señal de que se está atendiendo correctamente a las recomendaciones de quedarse en casa y no acudir a los servicios de Urgencias si no es estrictamente imprescindible.