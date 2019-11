Uno por uno

Me quedé helado el otro día cuando mi mujer me comentó que en el colegio, durante la reunión de padres, les dijeron que sobre todo no estudiaran las tablas de multiplicar. Lo que me dejó completamente patidifuso fue el argumento. En opinión de quien ha hecho este programa docente, estos niños no van a necesitar memorizar tantas cosas porque podrán acceder a internet cada vez que necesiten saber algo, incluso para hacer cálculos, y que lo importante es que aprendan a buscar, así podrán tener su mente menos ocupada con conocimientos poco útiles.