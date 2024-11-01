edición general
Es uno de los mejores episodios de 'Colombo'. Firmado hace 54 años por quien sería el mejor director del mundo, Steven Spielberg, ha dejado huella en millones de fans

A punto de cumplir sesenta años (el primero de los telefilmes data de 1968), 'Colombo' es simple y llanamente una de las series de misterio más influyentes de la historia de la televisión. El personaje interpretado con una maestría absoluta por Peter Falk entre 1968 hasta 2003 ha creado escuela durante décadas y por su "cantera" han pasado excelentes guionistas y directores.

Pacofrutos
Se busca, que hay un caso y tiene tongo
Al teniente Colombo.
El pobre tiene cara de aburrío
Y llega con colilla y encogío
Pregunta por el dueño de la casa
Y luego que le cuenta lo que pasa
No queda convencío.
Se pone a rastrear, que no se fía
Igual que un perro en una cacería
Se mete por el ojo de una aguja
Se fija en una simple tontería
Y da con el granuja.
A mí que este Colombo me empepina
Me gusta, me entretiene, me domina.
Y pienso, como muchos ciudadanos
Pa verlo trabajar sin gabardina
Ya llegará el verano.
Pacofrutos
#2 xD xD xD
Huginn
por quien sería el mejor director del mundo, Steven Spielberg

xD xD xD xD
paleociencia
#3 Poner a alguien como el mejor es una tontería, pero desde luego es uno de los mejores. Las obras maestras que ha realizado con guiones que no son suyos son impresionantes. Es tan buen director que se le considera un cineasta de autor, a pesar de no ser un autor en el sentido clásico.
Huginn
#8 ¿De qué década? Porque si hablamos de hasta los 70/80 no está ni entre los 20/30 mejores así a ojo...
#5 jjmf
Y de qué va?
Pacofrutos
#5 Un escritor de novelas de misterio asesina a su compañero, más talentoso, después de que este anunciara su intención de trabajar en solitario, lo que lo llevaría a la ruina económica. Más tarde, la dueña de una tienda de comestibles, que posee información importante sobre el caso y siente atracción por el asesino, ve en el incidente una oportunidad para chantajearlo y obligarlo a tener una relación con ella. Sintiendo que lo acorrala, la mata e intenta simular que se ahogó tras caer de un barco en estado de embriaguez.
