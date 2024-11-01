Es uno de los mejores episodios de 'Colombo'. Firmado hace 54 años por quien sería el mejor director del mundo, Steven Spielberg, ha dejado huella en millones de fans

A punto de cumplir sesenta años (el primero de los telefilmes data de 1968), 'Colombo' es simple y llanamente una de las series de misterio más influyentes de la historia de la televisión. El personaje interpretado con una maestría absoluta por Peter Falk entre 1968 hasta 2003 ha creado escuela durante décadas y por su "cantera" han pasado excelentes guionistas y directores.