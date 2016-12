¡Uno de cada veinte trabajadores en España no va nunca al trabajo!

290 meneos 2820 clics

Sí, sí, como lo leen. Así lo cuenta hoy Elmundo.es, que titula su noticia de esta manera: "Más de 880.000 trabajadores no acuden a su puesto de trabajo ningún día del año". Naturalmente, no es así. En los gráficos que acompañan a la noticia podemos intuir qué es lo que está pasando. Se ve en ellos que el absentismo laboral se acerca al 5% de los trabajadores. Que 4,5 millones de trabajadores cogieron alguna baja temporal, y que eso "equivale a que 880.000 trabajadores no acudan ningún día del año a su puesto de trabajo". La palabra clave...