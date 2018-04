La Universidad de Málaga no llegó a sancionar a Errejón por su contrato a distancia

RECTIFICACIÓN: Pese a lo publicado en el mes de marzo de 2016 por ElIndependiente, cuando se informó abiertamente de que a Errejón se le había inhabilitado para trabajar como investigador en la Universidad de Málaga por tiempo indefinido, al ex número 2 del partido nunca se le llegó a sancionar. El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos no ha sido inhabilitado para volver a trabajar con la universidad andaluza. La Universidad de Málaga (UMA) no llegó a sancionar a Íñigo Errejón.