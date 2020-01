Unionistas rechaza varias ofertas de patrocinio de casas de apuestas para el partido contra el Real Madrid

La situación económica de Unionistas no es, ni mucho menos, boyante. Por eso, para este humilde club salmantino, recibir al Real Madrid en Las Pistas es una oportunidad única no sólo para estar en el centro de la actualidad durante unos días, sino además para conseguir unos ingresos extra que pueden ser clave. [...] Sin embargo, estos ingresos no serán a toda costa. El club ha confirmado que esta semana ha recibido varias ofertas de casas de apuestas para patrocinarles en este histórico encuentro. La respuesta ha sido contundente: no.