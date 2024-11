La Unión Europea necesita 1,2 millones de sanitarios: un tercio de los médicos se acerca a la jubilación

La falta de trabajadores sanitarios no es exclusiva de España, sino que se replica en el resto de Europa: el informe Health at a Glance 2024, elaborado por la Comisión Europea y la OCDE, calcula en 1,2 millones de personas la falta de empleados en el sector de la salud en todo el continente. Un problema que el envejecimiento de la población no hace más que agravar.