"La única manera de controlar este virus es que todos se contagien o vacunen"

"No es que este virus sea especial, la única situación especial que hay es que ha saltado a la especie humana por primera vez y entonces para este virus somos un mundo por colonizar. No teníamos inmunidad previa contra este virus, por lo tanto, persona que infecta, persona que se propaga, y se propaga con mucha facilidad por eso mismo. Estas cosas han sucedido y sucederán; no tiene nada de especial."