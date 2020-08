En unas oposiciones no existe el derecho a la ignorancia

En los últimos días he visto reavivado en las redes sociales una cuestión que en menéame también ha surgido muchisimas veces a lo largo de los años. La premisa con la que escribe mucha gente es la siguiente:

"Si en el País Vasco o Cataluña se exige (o puntúa muy positivamente) el saber el idioma cooficial local para acceder a una plaza pública, se está discriminando a la gente de las demás comunidades, porque el vasco puede acceder a unas oposiciones en Madrid y el madrileño no en el País Vasco"

Me sorprende que dicho mantra sea repetido tantas veces en todas partes, porque ,que yo sepa, en las demás comunidades no está prohibido estudiar Euskera o Catalán.

En una oposición no existe el derecho a la ignorancia. Ser analfabeto es perfectamente legal en España, no hay ninguna ley que me obligue saber leer y escribir, pero no por ello se atenta contra mis derechos si en una plaza se exige saber leer y escribir.

Luego se entra relativizar la importancia que tiene dicha lengua, que si no vale para nada, que si mucho mejor aprender inglés o alemán que lo habla mas gente en el mundo. Pues mira, tantos años diciendo que esas lenguas no valen para nada y justamente quieres la plaza pública que te exige saber dicho idioma, paradogicamente demostrando aue al parecer sí sirve para algo. Quizá esa gente tendría que irse a Irlanda o Alemania a opositar por todo el tiempo que han dedicado a aprender inglés y alemán sin perder el tiempo en lenguas vernaculas.

El otro gran recurso que se utiliza es la falsa dicotomía: "mucho mejor un médico muy bueno que no sepa euskera que un médico mediocre que sepa euskera". Para esta gente parece que no existen los buenos médicos que sepan el idioma cooficial de la región donde quiere trabajar, y además ignoran completamente la importancia que tiene que alguien pueda comunicarse en su lengua natal con su médico o el derecho que tienen los ciudadanos de ser atendidos en todas las lenguas cooficiales de su región.

El otro argumento utilizado frecuentemente es "Que lo importante es poder comunicarse, da igual el idioma, y como el castellano es la lengua común que saben todos entonces es suficiente". Lo siento pero no, una persona que pueda atender en todos los idiomas cooficiales de la región a los ciudadanos de primeras está más capacitado para realizar su tarea que uno que solo lo pueda hacer en uno de esos idiomas.

Una oposición está hecha para discriminar la gente que más sabe y está más preparada de la gente que sabe menos y está menos preparada.

La ignorancia no es un derecho en el que me pueda amparar para decir que no se han respetado mis derechos cuando no he obtenido la plaza.